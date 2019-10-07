Правительство установило допустимую долю приема мигрантов на работу

Наибольшая доля иностранцев среди общего числа сотрудников разрешена в строительстве, там этот показатель составляет 80%.

соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет РБК.

В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год. Так, в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей – 50%, в строительстве – 80%. При этом норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

Мигранты не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков – в соответствующих категориях установленная правительством допустимая доля иностранцев равна 0%.