Правительство увеличило господдержку ипотеки для семей с детьми

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Правительство в конце декабря 2018 года согласовало ряд мер поддержки по ипотеке для семей с детьми, в том числе, увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка.
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.
По ее словам, согласовано увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, а также предоставление субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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