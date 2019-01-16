Правительство увеличило господдержку ипотеки для семей с детьми

Правительство в конце декабря 2018 года согласовало ряд мер поддержки по ипотеке для семей с детьми, в том числе, увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, согласовано увеличение периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, а также предоставление субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта

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