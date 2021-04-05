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Правительство увеличивает штрафы и тюремный срок за "пьяную" езду

Новости. Общество
08:50, 06 Апреля 2021
фото: Егор Алеев / ТАСС
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Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.

Согласно документу, предлгается установить более жесткие санкции для пьяных водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия.

Действующее законодательство предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет.

На сколько ужесточится наказание, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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