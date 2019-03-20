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Новости. Общество
14:25, 20 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Правительство запускает новый сайт органов исполнительной власти Карелии

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В Карелии с пятницы заработает модернизированный информационный портал органов исполнительной власти, который должен облегчить жителям республики пользование интернет-ресурсом.

"Платформа официального портала Республики Карелия не модернизировалась с 1998 года. В конце 2017 года администрация провела аудит портала на соответствие требованиям законодательства, обеспечения информационной безопасности, соответствие дизайну и технической части современным требованиям", - сказала руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева.

Модернизация информационного портала органов исполнительной власти - это один из проектов в рамках подготовки к 100-летию образования республики Карелия.

По ее словам, для жителей республики обновленный сайт органов исполнительной власти облегчит поиск необходимой информации. Портал будет содержать все сайты органов исполнительной власти Карелии, которые будут оформлены в едином стиле. Версия для слабовидящих граждан включает также озвучивание выбранных фрагментов и разделов.

Новая версия портала заработает 22 марта. Некоторое время будут доступны два варианта: действующая модель портала и модернизированная. Ссылка для перехода на новую версию будет размещена на главной странице. Интерфейс сайта будет в себя также включать разделы: "Главные новости", "Актуальные темы", "Лента баннеров". Там же будет размещен отдельный блок для обратной связи.

Как отметила Игнатьева, расходы на модернизацию портала составили 1,5 миллиона рублей, что в будущем позволит экономить до 500 тысяч рублей в год за счет того, что все сайты органов исполнительной власти будут размещены на единой платформе и для них не понадобится дополнительная аттестация.

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Комментарии

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Сергей
2019-03-20 15:38:15
Экономику бы запустили хоть как то , чтобы облегчить жизнь населения , а не порталы .
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