Православное духовенство Карелии снабдило несовершеннолетних арестантов электронными книгами

Гаджеты планируется использовать для «повышения образовательного и культурно-нравственного уровня подростков».

Православное духовенство Карелии передало в Федеральную службу исполнения наказаний электронные книги для несовершеннолетних, которые содержатся в следственных изоляторах республики. Как рассказали в региональном управлении ФСИН, гаджеты планируется использовать в образовательном процессе.

«Появление электронных книг должно решить несколько задач, – отметил руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви Леонид Леонтюк. – Среди них – повышение образовательного и культурно-нравственного уровня подростков, что лучшим образом будет способствовать их ресоциализации».

1 сентября пятеро несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-1 и СИЗО-2, приступят к обучению в филиалах вечерней школы. Как подчеркнули в Карельском УФСИН, администрация следственных изоляторов создала все необходимые условия для организации обучения подростков в новом учебном году.