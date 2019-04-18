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Новости. Общество
13:34, 18 Апреля 2019
фото: карельская епархия

Православные врачи осмотрели жителей села Карелии

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Состоялась волонтерская поездка православных врачей в село Янишполе.

В минувшую субботу 13 апреля состоялась рабочая поездка Общества православных врачей Республики Карелия в село Янишполе Кондопожского района, сообщается на сайте карельской Епархии.

Доктора провели приём на приходе храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Лечебно-консультативную помощь жителям села оказывали специалисты по терапии, эндокринологии, психиатрии, кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии. Маленьких пациентов осмотрел педиатр.


фото Карельской епархии

Большую помощь в работе оказывали волонтёры Общества. Пациентам выполнялись регистрация и расшифровка ЭКГ, пикфлуометрия, экспресс-анализы крови на уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина.

Всего в ходе приёма квалифицированную медицинскую помощь получили более 50 пациентов, один маломобильных пациент был осмотрен на дому.


фото карельской епархии

Православные врачи уже второй раз посетили село Янишполе.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-18 14:18:09
Говноколичество стремительно перешедшее в говнокачество. Европа, говоришь, гибнет? Закат, говорите, Европы? - Тогда Россия уже погибла под массой дегенератов. Это не закат России. Это ее утопление в деревенском сортире.
Ded
2019-04-18 14:10:54
Кропили страждущих святой водой и окуривали благовониями?
кир
2019-04-18 14:01:19
Где такие дипломы выдают? Никогда не слышал.
Саныч
2019-04-18 14:01:15
Кришнаитов когда можно ждать?
Изя
2019-04-18 13:43:36
А когда неправославные врачи поедут и начнут лечить всех , не только православных .? Не одурели ли карелы от избытка православия ? :)
Гость
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