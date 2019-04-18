Православные врачи осмотрели жителей села Карелии

Состоялась волонтерская поездка православных врачей в село Янишполе.

В минувшую субботу 13 апреля состоялась рабочая поездка Общества православных врачей Республики Карелия в село Янишполе Кондопожского района, сообщается на сайте карельской Епархии.

Доктора провели приём на приходе храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Лечебно-консультативную помощь жителям села оказывали специалисты по терапии, эндокринологии, психиатрии, кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии. Маленьких пациентов осмотрел педиатр.



фото Карельской епархии

Большую помощь в работе оказывали волонтёры Общества. Пациентам выполнялись регистрация и расшифровка ЭКГ, пикфлуометрия, экспресс-анализы крови на уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина.

Всего в ходе приёма квалифицированную медицинскую помощь получили более 50 пациентов, один маломобильных пациент был осмотрен на дому.



фото карельской епархии

Православные врачи уже второй раз посетили село Янишполе.