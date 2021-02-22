Праздничная игра в честь 23 Февраля пройдет в центре Петрозаводска

Молодежный центр "Смена" сегодня проведет военно-патриотическую игру в честь Дня защитника Отечества – всех приглашают к участию.

"Мы проводим праздничную игру сегодня на Студенческом бульваре. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и церемония вступления новых участников в ряды движения "Юнармия", а в 12.30 для молодежных команд Петрозаводска состоится военно-патриотическая игра по станциям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".

Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества, смотрите здесь.