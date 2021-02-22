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Праздничная игра в честь 23 Февраля пройдет в центре Петрозаводска

Новости. Общество
11:29, 23 Февраля 2021
фото: паблик молодежного центра "Смена"
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Молодежный центр "Смена" сегодня проведет военно-патриотическую игру в честь Дня защитника Отечества – всех приглашают к участию.

"Мы проводим праздничную игру сегодня на Студенческом бульваре. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и церемония вступления новых участников в ряды движения "Юнармия", а в 12.30 для молодежных команд Петрозаводска состоится военно-патриотическая игра по станциям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".

Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества, смотрите здесь.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-02-23 12:31:26
Центр "Смена", "Юнармия"...
Эти еще не нахапали. "Наши" денег уже подняли, руководители спокойно разъехались в разные страны проживания.
David.
2021-02-23 12:25:25
Средневековье forever! :)
тетка
2021-02-23 11:49:49
Что-то нет желающих играть в военные игры. Что у Молекулы, что на Кирова по 10 человек, и зрителей тоже нет.
Серж
2021-02-23 12:30:13
тетка, достали педриоты , потому и нет .
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