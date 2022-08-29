Праздник бега «Кросс нации» пройдет в Петрозаводске

На набережной Онежского озера состоятся легкоатлетические забеги.

17 сентября, в субботу, в Петрозаводске на набережной Онежского озера состоится «Кросс нации — 2022». В мероприятии примут участие взрослые и дети. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Дистанции забега будут зависеть от возрастных категорий. Также предусмотрено участие желающих в дисциплине «Северная ходьба» и массовом забеге.

Первый старт состоится на набережной в 10.10. С 11 до 13 часов будут работать спортивные площадки по биатлону, ГТО и «Лабиринт» (ориентирование). Торжественное открытие соревнований начнется в 12.00.