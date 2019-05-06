Празднование 8 марта обернулось для жителя Карелии 3 годами колонии

Мужчина нанес удар ножом односельчанину во время празднования Международного женского дня, сообщили в прокуратуре Карелии.

Питкярантский городской суд признал 44-летнего местного жителя виновным в совершении преступления – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что во время празднования Международного женского дня в одном из увеселительных заведений подсудимый нанес 25-летнему односельчанину один удар ножом в область грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью.

По итогам судебного разбирательства виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.