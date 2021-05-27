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Празднование Дня Карелии в этом году переносится на сентябрь

Новости. Общество
08:20, 28 Мая 2021
фото: © Алексей Кузьмин/паблик ВК "Северные берега"

Из-за коронавируса празднование Дня Республики в Калевале состоится 11 сентября, сообщили в правительстве региона.

Ранее глава Калевальского района Валентина Булавцева обратилась в правительство региона с предложением о переносе празднования Дня республики на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу — Республика Карелия отмечает день образования в июне.

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В этой связи Артур Парфенчиков ввел на территории района особый режим и дополнительные ограничительные меры. Комиссия по проведению Дней республики рассмотрела предложение района и приняла решение о переносе празднования на 11 сентября.

О решении комиссии, поддержанном главой региона, Валентине Булавцевой сообщила вице-премьер по социальным вопросам в ходе рабочей поездки в Калевальский район.

На встрече также обсуждались конкретные вопросы по организации и проведению праздника.

Напомним, в апреле мы писали, что проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2021-05-28 08:31:53
Уже много лет переносят, зачем вообще праздновать эти праздники, вбухивая кучу денег. Из-за кучи запретов как в 2000х все равно не отпраздновать.
Гость
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