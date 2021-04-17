Проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе

Глава Карелии Артур Парфенчиков ограничил массовые мероприятия в Калевальском районе из-за вспышки коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории будет ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе.

«Такое решение принято в связи с тем, что в последние дни там зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. - Большинство заболевших – люди старше 65 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Но стоит отметить, что в отличие от других районов республики, уровень коллективного иммунитета в Калевале остается крайне низким: в период пандемии эта территория оставалась относительно «чистой», с минимальным количеством заболевших, при этом сейчас жители не спешат делать прививки от коронавируса».

Парфенчиков попросил жителей Калевальского района максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

«Напомню, что в этом году мы планируем отмечать в Калевале День республики, и мы все, безусловно, ждем этого события. Но для гарантии вашей безопасности, ваших близких и гостей иммунитет должен быть сформирован у 60 % жителей района. В противном случае мы вынуждены будем принять решение об отмене массовых мероприятий».