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Проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе

Новости. Общество
10:50, 18 Апреля 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков ограничил массовые мероприятия в Калевальском районе из-за вспышки коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории будет ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе.

«Такое решение принято в связи с тем, что в последние дни там зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. - Большинство заболевших – люди старше 65 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Но стоит отметить, что в отличие от других районов республики, уровень коллективного иммунитета в Калевале остается крайне низким: в период пандемии эта территория оставалась относительно «чистой», с минимальным количеством заболевших, при этом сейчас жители не спешат делать прививки от коронавируса».

Парфенчиков попросил жителей Калевальского района максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

«Напомню, что в этом году мы планируем отмечать в Калевале День республики, и мы все, безусловно, ждем этого события. Но для гарантии вашей безопасности, ваших близких и гостей иммунитет должен быть сформирован у 60 % жителей района. В противном случае мы вынуждены будем принять решение об отмене массовых мероприятий».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой старик
2021-04-18 11:38:32
Не пойму: смотришь телек: всё в стране хорошо,кругом чуть ли не все уже вакцинированы, а реально: также,если не чаще, умирают люди от Ковида в каждый день!?! Может просто обман и лапша на уши постоянно!? Зачем было границу с Турцией открывать!? Знали ведь!?
Многое непонятно, но ясно одно: медицина наша уже далеко не лучшая, хвалебные арии надо засунуть .......подальше, также как и "голиковых", "так поднявших" на бумаге нашу медицину!?!?!
Хотя и говорить теперь нЕкому,никто не услышит....
udo
2021-04-18 11:35:48
Там сложная ситуация всегда была. Можно вспомнить, что они были против советской власти и смуту затеяли в 1921 году. Вот и теперь у них эпидемия на подъеме, когда повсюду заканчивается. Это неспроста. Учитывая их сохранившиеся настроения, массовые мероприятия отменяются.
Саныч
2021-04-18 11:10:31
Так пофиг всем на эти танцы с бубнами. Назначил и отменил, видите ли.
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