Празднование Нового года в общежитии в райцентре Карелии закончилось убийством

Следственные органы Кемского района Карелии раскрыли убийство, произошедшее 1 января в одном из общежитий в Кеми.

Там было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по заключению медицинского эксперта смерть наступила от травмы головы.

В результате следственных действий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, который признался в преступлении. По его словам, 1 января во время ссоры с потерпевшим он нанес ему несколько ударов кулаком по голове, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Суд принял решение отправить подозреваемого под арест.