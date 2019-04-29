Празднование Пасхи в Карелии прошло без нарушений порядка

С 27 по 28 апреля праздничные мероприятие прошли без происшествий, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В городах Карелии состоялся ряд торжественных мероприятий. Для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности были задействованы сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН.



Все места проведения массовых мероприятий и богослужений предварительно обследованы сотрудниками инженерно-технической группы.



Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны были максимально приближены к местам празднований. Нарушений общественного порядка не допущено. Праздничные мероприятие прошли без происшествий.