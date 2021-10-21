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Пребывая в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, житель Карелии ударил полицейского головой в лицо

Новости. Криминал
07:30, 21 Октября 2021
фото: Следком Карелии

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В Сортавала мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 17 октября сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Сортавальского района, который находился в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, то есть совершил административное правонарушение.

После того, как нарушитель был доставлен на медосвидетельствование, он повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских головой в лицо, причинив ему травмы.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

За применение насилия в отношении представителя власти Следком возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Сортавальского района.

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