Пребывая в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, житель Карелии ударил полицейского головой в лицо

В Сортавала мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 17 октября сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Сортавальского района, который находился в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, то есть совершил административное правонарушение.

После того, как нарушитель был доставлен на медосвидетельствование, он повел себя агрессивно и ударил одного из полицейских головой в лицо, причинив ему травмы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

За применение насилия в отношении представителя власти Следком возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Сортавальского района.