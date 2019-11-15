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Новости. Экономика
16:36, 15 Ноября 2019

Предлагаем в аренду современное геодезическое оборудование

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Аренда геодезического оборудования – новая услуга Центра стандартизации и сертификации центра "Мой бизнес".

Представители малого и среднего предпринимательства могут с минимальными затратами воспользоваться новыми моделями профессиональных геодезических приборов. Это выгодное предложение для тех:

- кому необходимы разовые либо сезонные работы;

- кому необходимо качественное оборудование при ограниченном бюджете;

- кто только открывает своё дело или начинает новое направления деятельности;

- кто занимается испытанием новых типов и марок приборов.

Вам предлагают взять в аренду тахеометр LEICA TS07 R500, приёмник EFT M4 GNSS и комплектующие к ним.

Приступайте к работе без задержек! Вы можете изменить стандартную комплектацию и расширить её дополнительными аксессуарами в зависимости от стоящих перед вами задач.

Цена аренды геодезического оборудования зависит от типа прибора, выбранной модели и продолжительности ее использования.

Для получения информации по аренде оборудования обращайтесь в Корпорацию развития Республики Карелия: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, офис 19. info@kr-rk.ru. Тел.: 8 (8142) 44-54-00 (доб. 145, 133, 138).

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