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Новости. Политика
11:51, 04 Июля 2018

Предложение Рогалевича о возврате депутатских зарплат в бюджет парламентарии не поддержали

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Профильный комитет Заксобрания Карелии рекомендовал к отклонению инициативу Рогалевича о возврате в бюджет сэкономленных денежных средств из фонда оплаты труда депутатов.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект, согласно которому часть средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на зарплаты депутатам карельского парламента, трудящимся на постоянной основе, может быть возвращена в бюджет.

Речь идет о деньгах, которые были выделены на зарплаты парламентариев, но при этом депутаты, имеющие право на получение этих средств, от них отказались. Автором законопроекта выступил депутат Андрей Рогалевич.

Ранее Рогалевич пояснял, что в парламенте есть вакантные позиции. К примеру, место Ольги Залецкой, лишившейся мандата, и место Александра Федичева, проживающего в Москве и не получающего зарплату в карельском парламенте.

На сегодняшний день в парламенте на постоянной основе трудятся 17 из 36 депутатов. Все они имеют право получать за свою работу деньги. Однако 5 парламентариев из 17 фактически зарплату в Заксобрании не получают.

Сэкономленные средства по невыплаченным депутатским зарплатам Рогалевич предложил вернуть в бюджет республики.
Как отмечает автор инициативы, на данный момент сэкономленные деньги распределяются не достаточно прозрачным образом.

Почему идею Рогалевича не поддержали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир2
2018-07-04 12:55:41
Складывается впечатление что там ( в заксобре) какая то контра засела , и вредят народу в угоду своей шкуре . А Рогалевич и К с этой сворой борется .Корче одни убытки от этих депутатов . Так ведь , КИР
shishk
2018-07-04 12:25:43
Почему идею Рогалевича не поддержали? Да, все просто как раз-два. Допустим работает 10 человек с з/п по 50тр. Из них пятеро от нее отказались (ну типа мы за мир во все мире и ваще альтруисты). За полгода «остаток» 1.5 млн.но деньги все равно забюджетированы. Придумать повод для выплаты премии «работавшим» как стахановцы другим пятерым-это, я вас умоляю, даже придумывать не надо. А если из них хотя бы один начальник, то еще проще! 80% ему, остальное: сестрам по серьгам чтобы особо не выступали с подобными Рогалевича тупыми инициативами.
кир
2018-07-04 12:10:03
Интересный вопрос. Почему нет депутатов-пролетариев, без гроша в кармане, и которым нечего терять? Ну, кроме своих цепей. :)
Мизантроп
2018-07-04 14:12:02
кир, На предвыборную кампанию в буржуазном государстве нужны деньги, очень много денег. Деньги в капстране есть только у буржуев. Для пропаганды идей твоей партии нужен доступ к СМИ. СМИ находятся в руках буржуев. Тебе нужно собрать партийцев на съезд - отчитаться об успехах и нарезать новые задачи, для этого нужен большой зал. Все такие залы находятся в руках буржуев. Следовательно, чтобы даже просто поучаствовать в политической борьбе - тебе нужно, для начала, понравиться буржуям. Как-то их заинтересовать. Пообещать им что-нибудь в обмен на средства, которые буржуи тебе предоставят. Именно от буржуев зависят все без исключения партии, баллотирующиеся в Парламент. Следовательно, депутаты Парламента будут выполнять волю не абстрактного "народа", а своих "хозяев", буржуев; будут стремиться оправдать доверие не лохов-избирателей, которым скормят дежурные предвыборные майсы, а доверие спонсоров-буржуев; будут обеспечивать стабильное процветание буржуев; будут отстаивать интересы буржуев. Разглагольствуя при этом, ясен пень, про "интересы России". Это ради России, например, тарифы на услуги ЖКХ повышают день ото дня. Это ради России растет цена на бензин. Это ради России закрываются школы и больницы. Это всё ради России, а не ради обогащения кучки жирных капиталистов. Некоторые лохи в такое верят, ага. И наслаждаются своей лоховской "свободой" - как же, ведь лоху доверили "участвовать в управлении государством"! Какая честь! Лохи скачут в восторге. А кто не лох - тот читал сочинения товарища Сталина и помнит, что "не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства."
zanoza
2018-07-04 11:56:44
Зачем вообще платить зарплату депутатам и тратить бюджетные средства? У них у всех есть источник дохода,а депутатское кресло нужно лишь для того чтобы продвигать свой бизнес.
Гость
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