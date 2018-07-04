Предложение Рогалевича о возврате депутатских зарплат в бюджет парламентарии не поддержали

Профильный комитет Заксобрания Карелии рекомендовал к отклонению инициативу Рогалевича о возврате в бюджет сэкономленных денежных средств из фонда оплаты труда депутатов.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект, согласно которому часть средств, предусмотренных в фонде оплаты труда на зарплаты депутатам карельского парламента, трудящимся на постоянной основе, может быть возвращена в бюджет.

Речь идет о деньгах, которые были выделены на зарплаты парламентариев, но при этом депутаты, имеющие право на получение этих средств, от них отказались. Автором законопроекта выступил депутат Андрей Рогалевич.

Ранее Рогалевич пояснял, что в парламенте есть вакантные позиции. К примеру, место Ольги Залецкой, лишившейся мандата, и место Александра Федичева, проживающего в Москве и не получающего зарплату в карельском парламенте.

На сегодняшний день в парламенте на постоянной основе трудятся 17 из 36 депутатов. Все они имеют право получать за свою работу деньги. Однако 5 парламентариев из 17 фактически зарплату в Заксобрании не получают.

Сэкономленные средства по невыплаченным депутатским зарплатам Рогалевич предложил вернуть в бюджет республики.

Как отмечает автор инициативы, на данный момент сэкономленные деньги распределяются не достаточно прозрачным образом.

Почему идею Рогалевича не поддержали, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".