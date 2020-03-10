Предложение законодателей Карелии о выплате компенсаций за ЖКХ директорам сельских школ поддержано на федеральном уровне

Руководители сельских школ и детских садов, а также их заместители получили право на компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения, сообщила Первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.

Соответствующее предложение депутатов Законодательного Собрания Карелии было поддержано на федеральном уровне.

Ранее в Законодательное Собрание поступали обращения руководителей сельских школ Пряжинского района республики, которые указали на то, что не могут пользоваться в равной степени правами и социальными гарантиями, предоставленными педагогам на селе. После этого парламентарии вышли с инициативой по данному вопросу.

В феврале 2020 года изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации, 1 марта документ подписал Президент РФ.

"Теперь директора сельских образовательных учреждений, их заместители и руководители структурных подразделений получили право на компенсации за услуги ЖКХ. Ранее меры социальной поддержки распространялись только на педагогов, которые работают на селе", - отметила Ольга Шмаеник.

По словам парламентария, дополнительные меры социальной поддержки помогут привлечь специалистов на село.