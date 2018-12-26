Предпенсионеры Карелии готовы учиться на дизайнеров и визажистов

Управление труда и занятости Карелии планирует переобучение за счет бюджета в 2019 году 239 граждан предпенсионного возраста – это те люди, которые не смогут выйти на пенсию из-за повышения пенсионного возраста.

В перечень профессий входят специальности: бухгалтер, делопроизводитель, повар, продавец, горничная, экскурсовод, вахтер, швея, дизайнер, массажист, визажист, парикмахер, а также рабочие профессии.

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