Предприятие из Санкт-Петербурга выплатит 200 тысяч рублей в качестве штрафа за незаконный карьер в Карелии

Собственник из Санкт-Петербурга разрабатывал песчаный карьер на землях сельхозназначения в Лахденпохском районе, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В июле 2021 года инспекторы Россельхознадзора вместе со специалистами Росреестра и Карельской природоохранной прокуратуры на основании обращения гражданина проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара, расположенный в Лахденпохском районе.

В ходе проверки выяснилось, что на участке, принадлежащем предприятию из Санкт-Петербурга, был устроен песчаный карьер. Для сельскохозяйственных работ территория не использовалась, на части участка были вырублены деревья и снят слой дерна, производилась добыча грунта — песка и песчано-гравийной смеси.

При этом мероприятий по сохранению плодородного слоя почвы собственник не проводил. Проекта восстановления земельного участка у него также не было.

За нарушение Федерального законодательства предприятие из Санкт-Петербурга было привлечено к ответственности. Собственник-нарушитель выплатит штраф в 200 тысяч рублей. Постановление было вынесено 18 августа 2021 года.