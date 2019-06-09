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Новости. Экономика
13:30, 09 Июня 2019
фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Предприятие в Карелии модернизируют за 55 млрд рублей

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Segezha Group инвестирует 55 млрд рублей в модернизацию и увеличение мощностей производства на Сегежском ЦБК.

Дорожную карту в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ООО "УК "Сегежа групп" на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу подписали правительство Карелии и президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, пишет ТАСС. 

"Планируемый объем инвестиций составит порядка 55 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Дорожная карта объединила в себе все договоренности правительства региона и компании по развитию ЦБК, деревообрабатывающих производств и интенсивного лесопользования. Согласно документу, предприятие должно увеличить мощность до 850 тысяч тонн продукции в год, а также расширить свой ассортимент товаров. Помимо небеленой крафт-бумаги, в Сегеже начнут делать беленую крафт-бумагу, а также беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

Изменения затронут работу компании на арендованных лесных участках. Для анализа и дальнейшего строительства лесных проездов и ремонта дорог, компания проведет аэрофотосъемку над территориями Беломорского, Кемского, Калевальского и Лоухского центральных лесничеств. Кроме того, правительство Карелии совместно с Segezha Group выступит с инициативой в правительстве РФ увеличить разрешенную массу автопоездов с лесными грузами до 55 тонн с нагрузкой на ось до 10 тонн. Региональные власти также планируют предложить расширить Сегежский железнодорожный транспортный узел.

Модернизация производства позволит сделать работу завода более экологичной. Сегежский комбинат смонтирует новую установку непрерывной варки беленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также построит современный древесно-подготовительный цех, создаст комплекс по регенерации химикатов и установку для сбора, транспортировки и термического обезвреживания газов. Последнее позволит снизить неприятный запах в населенном пункте.

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