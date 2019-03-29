Предприятие в Карелии не выплатило зарплату 108 работникам

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Предприятие по добыче порфирита в Кондопоге было оштрафовано за невыплату зарплат работникам, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Кондопожского района по результатам прокурорской проверки деятельности ОАО "Порфирит" выявила нарушения трудового законодательства, связанные с невыплатой заработной платы 108 работникам общества.
Юридическое лицо было оштрафовано на 40 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
В результате принятых прокуратурой района мер реагирования организация погасила задолженность по заработной плате в размере 1,7 миллиона рублей.
Полное погашение задолженности перед работниками общества находится в прокуратуре района на контроле.
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