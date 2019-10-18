Предприятие в Карелии оштрафовали за нарушения при эксплуатации полигона

К ответственности привлекли предприятие "Благоустройство и озеленение" Сортавальского муниципального района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что МУП "Благоустройство и озеленени" не осуществлялся мониторинг состояния подземных вод, в 2019 году предприятием не проводился отбор проб для контроля за состоянием поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния специально оборудованного объекта размещения отходов, складирование отходов проводилось на всей территории объекта размещения отходов без соблюдения карт складирования, не проводилась промежуточная изоляция уплотненного слоя отходов, имело место размещение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.

Директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и меры, принимаемые для устранения нарушений, поставлены в прокуратуре на контроль.