Предприятие в Карелии отказалось выдать зарплату работницам после увольнения, но суд заставил

Суд Медвежьегорского района Карелии обязал местное предприятие выплатить задолженность по зарплате двум уволившимся сотрудницам.

Об этом сообщили в прокуратуре, которая направила в суд иски в защиту прав работниц.

Как пояснили в надзорном ведомстве, при увольнении по собственному желанию женщины не получили причитающиеся денежные выплаты за октябрь и ноябрь 2021 года.

Прокуратура через суд потребовала взыскать задолженность, компенсации за неиспользованный отпуск и моральный вред.

По решению суда предприятие должно выплатить бывшим работницам более 60 тыс. рублей.