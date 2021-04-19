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Предприятие в Карелии трудоустроило бывшего чиновника и получило штраф в 50 тысяч рублей

Новости. Общество
15:54, 20 Апреля 2021
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
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Прокуратура Сегежского района выявила нарушения антикоррупционного законодательства во время проверки одной из местных организаций.

По сообщению прокуратуры республики, в 2020 году на предприятии приняли на работу бывшего сотрудника администрации Сегежского района - ведущего специалиста управления образования, по делам молодежи и спорта. В соответствии с требованиями федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с бывшим госслужащим обязан в десятидневный срок сообщать об этом руководству по последнему месту службы чиновника. Но как показала проверка, никакого уведомления в администрацию Сегежского района организация не направила.

По данному факту прокуратурой района в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд оштрафовал организацию. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего стоило предприятию 50 тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее петрозаводчанка добилась через суд восстановления на работе в санатории.

 

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