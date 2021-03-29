Петрозаводчанка добилась через суд восстановления на работе в санатории

Незаконно уволенная женщина не только вернула рабочее место, но и получит денежную компенсацию в 95 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что петрозаводчанка в 2015 году была принята на работу в санаторий, где продолжала свою трудовую деятельность более 5 лет. В октябре 2020 года работодатель сообщил ей, что она уволена в связи с сокращением штата. Не согласившись с увольнением, женщина обратилась в суд.

Согласно законодательству, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Но как выяснилось, в санатории не представили доказательств соблюдения данной процедуры.

Согласившись с позицией прокурора, признавшим исковое заявление обоснованным, суд восстановил петрозаводчанку на работе. Кроме того, работодатель обязан выплатить женщине денежную компенсацию за время вынужденного прогула в сумме 95 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Сортавале незаконно уволенный работник через суд добился справедливости.