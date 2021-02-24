В Карелии суд восстановил в должности незаконно уволенного работника

В Сортавале незаконно уволенный работник через суд добился справедливости, сообщает прокуратура Карелии.

В ноябре 2020 года руководитель компании в Сортавале по электронной почте отправил работнику уведомление, что ввиду производственной необходимости принято решение о прекращении работы в Сортавале, и предложил перевод в Санкт-Петербург, предупредив при этом, что, в случае несогласия, последний будет уволен.

Для принятия решения у работника было чуть больше недели. От перевода мужчина отказался, и работодатель издал приказ об увольнении ввиду отказа от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора.

Работник, посчитав увольнение незаконным, обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В суде работодатель не смог пояснить, в чем конкретно заключались изменения условий труда, и подтвердил, что двухмесячный срок на уведомление не был соблюден.

В итоге Сортавальский городской суд частично удовлетворил исковое заявление. Работник восстановлен в ранее занимаемой должности, с ответчика взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда. При этом восстановление на работе и выплата заработной платы подлежит немедленному исполнению.