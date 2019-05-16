Предприятие в Карелии задолжало работниками более 12 млн рублей

По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с ноября 2018 года по настоящее время руководство ОАО в городе Кондопога не выплачивало заработную плату 141 сотруднику.

Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 12,3 млн рублей.

Проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.