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Предприятия АПК Карелии получили 1,1 млрд рублей, в основном, из федерального бюджета

Новости. Общество
13:57, 24 Декабря 2020
фото: pixabay
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Агропромышленный комплекс Карелии за 11 месяцев 2020 года получил господдержку из бюджетов всех уровней в размере 1,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Основное финансирование поступило из федерального бюджета – 755 млн рублей, что в 3 раза больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Ассигнования из бюджета Карелии выросли на 4% – до 398,5 млн рублей.

За счет чего произошел такой рост финансирования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-24 14:17:12
Недавно писали ,что если субсидии фермеры не смогли освоить по форс-мажорным обстоятельствам, то им их возвращать не надо и никто их не накажет. Вот и связь просматривается между господдержкой в 1,1 млрд. руб. и форс-мажором.
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