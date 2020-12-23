Предприятия АПК Карелии получили 1,1 млрд рублей, в основном, из федерального бюджета

Агропромышленный комплекс Карелии за 11 месяцев 2020 года получил господдержку из бюджетов всех уровней в размере 1,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Основное финансирование поступило из федерального бюджета – 755 млн рублей, что в 3 раза больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Ассигнования из бюджета Карелии выросли на 4% – до 398,5 млн рублей. За счет чего произошел такой рост финансирования, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".