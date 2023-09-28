Предприятия IT-индустрии и робототехники Карелии представили свой потенциал в Турции

Карельские инновационные компании приняли участие в бизнес-миссии в Стамбуле.

Представители Ассоциации предприятий IT и робототехники Карелии приняли участие в бизнес-миссии, проходившей с 26 по 29 сентября в Стамбуле. Делегаты из Карелии приняли участие в индивидуальных встречах с турецкими коллегами.

Так, Руководитель Ассоциации Борис Валит провёл порядка 12 переговоров с компаниями турецкого IT-сектора: предприятиями NTT DATA Business Solutions Turkey, которое проектирует, внедряет, управляет и развивает решения для бизнеса Alseltas Teknoloji, занимающейся цифровой трансформацией, разработкой ПО и развитием энергетического сектора; VARNOST TURKIYE, разрабатывающей умные решения безопасности, AKINROBOTICS, разрабатывающей и выпускающей роботов-гуманоидов, и другими.

«Эти встречи — не просто формальные переговоры: они стали платформой для обмена опытом, установления долгосрочных партнёрских отношений и исследования новых горизонтов сотрудничества. Мы обсудили возможности карельских IT-специалистов и компаний, занимающихся робототехникой, а также рассмотрели инвестиционный потенциал республики для реализации совместных проектов. Наши обсуждения выявили большой интерес к карельским инновациям и технологиям. Это подтверждает, что наша республика и её IT-сектор готовы к международному сотрудничеству и расширению горизонтов. Наши планы включают в себя разработку совместных проектов, обмен технологиями и знаниями, а также создание новых возможностей для молодых специалистов в обеих странах», — рассказал Борис Валит.

Презентация экономического потенциала IT-сферы в Карелии продолжится на карельско-турецком бизнес-форуме.