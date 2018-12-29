Предприятия Карелии сократили выбросы вредных веществ в атмосферу

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Карелии сократились за 5 лет благодаря обезвреживанию с помощью очистных сооружений.

Выбросы вредных веществ сократились со 119 тысяч тонн в 2013 году до 114 тысяч тонн в 2017 году. Хотя в 2014 и 2015 годах эти показатели были еще ниже, но с 2016 года возобновился рост объема выбросов.

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