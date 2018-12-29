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Новости. Общество
11:26, 29 Декабря 2018
фото: Pixabay

Предприятия Карелии сократили выбросы вредных веществ в атмосферу

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Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Карелии сократились за 5 лет благодаря обезвреживанию с помощью очистных сооружений.

Выбросы вредных веществ сократились со 119 тысяч тонн в 2013 году до 114 тысяч тонн в 2017 году. Хотя в 2014 и 2015 годах эти показатели были еще ниже, но с 2016 года возобновился рост объема выбросов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-12-29 11:39:30
А сколько осталось этих предприятий? Кому выбрасывать вредные вещества в эту атмосферу?
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