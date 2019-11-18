Предприятия Карелии вновь накопили долги по зарплате

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Размер просроченной задолженности по заработной плате вырос в регионе, сообщают данные Карелиястата.
На 1 ноября текущего года размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 75 млн 579 тыс. рублей.
Таким образом, размер просроченной задолженности увеличился на 6,8% по сравнению с показателями минувшего месяца.
О числе работников, которым не выплачены деньги, можно узнать на сайте "Вести Карелии".
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