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Новости. Экономика
15:15, 18 Ноября 2019
фото: pixabay.com / schuldnerhilfe

Предприятия Карелии вновь накопили долги по зарплате

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Размер просроченной задолженности по заработной плате вырос в регионе, сообщают данные Карелиястата.

На 1 ноября текущего года размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 75 млн 579 тыс. рублей. 

Таким образом, размер просроченной задолженности увеличился на 6,8% по сравнению с показателями минувшего месяца.

О числе работников, которым не выплачены деньги, можно узнать на сайте "Вести Карелии".

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