Предприятиям, получившим знак "Сделано в Карелии", пообещали господдержку

Власти Карелии рассматривают возможность дополнительных мер господдержки товаропроизводителей, получивших право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии".

Об этом сообщил журналистам и.о. директора ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Карелия" Александр Шелестов. Он ответил на вопросы в ходе церемонии вручения знака качества "Сделано в Карелии" первым трем предприятиям.

Право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии" получают предприятия, чья продукция прошла специальные лабораторные исследований на предмет ее соответствия стандартам качества.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".