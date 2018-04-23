Предприятиям, получившим знак "Сделано в Карелии", пообещали господдержку

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Власти Карелии рассматривают возможность дополнительных мер господдержки товаропроизводителей, получивших право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии".
Об этом сообщил журналистам и.о. директора ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Карелия" Александр Шелестов. Он ответил на вопросы в ходе церемонии вручения знака качества "Сделано в Карелии" первым трем предприятиям.
Право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии" получают предприятия, чья продукция прошла специальные лабораторные исследований на предмет ее соответствия стандартам качества.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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