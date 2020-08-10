Предприятиям в Карелии в 2021 году потребуется больше рабочих рук

Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

По сравнению с 2020 годом потребность в кадрах вырастет на 189 человек.

Основной запрос приходится на следующие отрасли. "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" – 910 человек, "Обрабатывающие производства" – 827 человек, "Образование" – 772 человека, "Торговля оптовая и розничная" – 769 человек, "Транспортировка и хранение" – 667 человек. В каких еще отраслях будут нужны специалисты и с какими профессиями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".