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Предприятиям в Карелии в 2021 году потребуется больше рабочих рук

Новости. Общество
12:11, 11 Августа 2020
фото: pixabay
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Работодатели в Карелии в 2021 году будут нуждаться в пополнении кадрового состава в количестве 6,3 тыс. человек.

Такие расчеты приведены в прогнозе потребности в кадрах на 2021-2025 годы, составленном Управлением труда и занятости Карелии на основании данных, предоставленных самими работодателями.

По сравнению с 2020 годом потребность в кадрах вырастет на 189 человек.

Основной запрос приходится на следующие отрасли. "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" – 910 человек, "Обрабатывающие производства" – 827 человек, "Образование" – 772 человека, "Торговля оптовая и розничная" – 769 человек, "Транспортировка и хранение" – 667 человек.

В каких еще отраслях будут нужны специалисты и с какими профессиями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2020-08-11 13:03:00
Хм , Эти то " руки " работать за копейки не хотят , все на бирже ошиваются . Болтуны .
zanoza
2020-08-11 12:59:45
Дас ист фантастиш :)
кир
2020-08-11 12:55:07
У вас нет моделирования экономики на компьютере. Обычное сальдо-бульдо. Только деревянные счеты заменены электронной игрушкой.
Гость
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