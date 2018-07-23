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Новости. Общество
18:20, 23 Июля 2018

Предприниматель из Карелии погасил долги в полмиллиона рублей после ареста квартиры

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Бизнесмен заплатил 500 тысяч рублей взыскателю, узнав, что его квартиру арестовали, сообщает служба судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов по Кондопожскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении должника более чем на 500 тысяч рублей. Мужчина уверял, что у него отсутствует возможность погасить долг.

В ходе исполнительного производства выяснилось, что должник в Санкт-Петербурге торгует одеждой и у него в собственности имеется квартира. Товар бизнесмена (рубашки, костюмы, пиджаки) приставы арестовали. Всего на 179 тысяч рублей.

Часть арестованной одежды на 21 тысячу рублей удалось реализовать. Оставшаяся часть гардероба в связи с отсутствием спроса и невозможностью его реализации, была возвращена в отдел судебных приставов. Сотрудники службы предложили арестованное имущество взыскателю в счет погашения задолженности, но он отказался.

Кроме того, приставы наложили арест на квартиру должника и запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимости. Только после этого предприниматель погасил весь долг.

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