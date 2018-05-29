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08:05, 29 Мая 2018

Предприниматель из Карелии распространил липовые квитанции по всей России

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Карельская антимонопольная служба рассмотрела дело о ненадлежащей рекламе услуг по поверке приборов учета, распространяемой в Архангельске, Перми, Новосибирске и Хабаровске.

 

Комиссия Карельского УФАС России признала ненадлежащей рекламу с информацией о проведении процедуры поверки индивидуальных приборов учета воды. Реклама распространялась в виде листовок в Архангельске, Перми, Новосибирске и Хабаровске. В информационных уведомлениях отличались только даты, исходящие номера и телефоны. В текстах рекламы сообщалось о необходимости согласования гражданами даты и времени проведения процедуры поверки приборов учета воды.

В УФАС решили, что распространитель данных листовок нарушил закон "О рекламе". Как отмечают в антимонопольной службе, листовки были "замаскированы" под уведомления служб ЖКХ.  На них присутствовали штрих-код, ссылки на федеральные законы, обращение к собственникам. Графически реклама напоминала платежные документы. В тексте использовались формулировки, которые также могли ввести в заблуждение граждан ("… работы по поверке будут производиться с … по …", "… Вам необходимо согласовать дату и время процедуры проведения поверки приборов учета воды по телефону….")

Таким образом, рекламные листовки, которые распространяла "Единая Городская служба по учету водоснабжения" могли пониматься жителями как официальные уведомления/извещения о проведении планового обязательного мероприятия по поверке счетчиков воды.

В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС установила, что рекламируемые услуги оказывала до февраля 2018 года индивидуальный предприниматель Андронова Э.А., зарегистрированная на территории Карелии.  Сведения о ней в листовке не были отражены. При этом в листовках содержалось указание на "Единую городскую службу по учету водоснабжения", однако организация с таким наименованием в качестве юридического лица не зарегистрирована. 

Кроме того, из текста рекламных листовок не следует, что лицо, предлагающее услуги по поверке приборов учета воды, не оказывает их лично (отсутствует аккредитация), а может предложить только услуги посредника.

В итоге комиссия антимонопольного органа решила, что содержание листовок может вводить в заблуждение потребителей рекламы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Рассматривается вопрос о привлечении рекламодателя к административной ответственности.

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