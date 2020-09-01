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В Карелии антимонопольщики наказали риелтеров за обман клиентов в рекламной статье

Новости. Происшествия
14:07, 02 Сентября 2020
фото: fas.gov.ru
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УФАС по Карелии потребовало от риелтеров удалить статью, в которой содержалась некорректная рекламная информация, или подготовить опровержение по изложенным в ней фактам.

Карельские антимонопольщики обнаружили нарушение закона "О защите конкуренции" в действиях компании ООО "Регион", разместившей в популярном издании рекламную статью, в которой содержались некорректные заявления. Об этом информирует сайт ведомства.

Весной этого года организация опубликовала в одном из сетевых изданий республики рекламный текст "Как продать и приобрести квартиру без риска?". Внимание УФАС привлекли следующие утверждения из статьи: "Мы единственная специализированная компания в республике, которая занимается продажей квартир государству"; "Не нужно волноваться за то, кто купит ваше жилье и правильно ли оформлены документы. Потенциальный покупатель уже найден – это государство".

В УФАС пришли к выводу, что компания, продвигая свои услуги, некорректно сравнивает себя с конкурентами и вводит в заблуждение клиентов. Из опубликованных в тексте утверждений складывается впечатление, что только указанная компания занимается продажей квартир государству, а обратившись к ним, клиент якобы обязательно продаст свое жилье. Однако фактически компания не может гарантировать клиенту продажу его квартиры государству по ряду причин. При этом хозяин жилья может обращаться с этой целью и в другие аналогичные компании или самостоятельно пытаться продать недвижимость.

Карельское УФАС России выдало ООО «Регион» предупреждение о необходимости  изъятия из публичного доступа статьи «Как продать или приобрести квартиру без риска?» либо размещения в том же сетевом издании опровержения.

Ранее сообщалось, что УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева

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Комментарии

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zanoza
2020-09-02 15:12:16
А в чём обман? Не продадут квартиру, не получат вознаграждение.
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