В Карелии антимонопольщики наказали риелтеров за обман клиентов в рекламной статье

УФАС по Карелии потребовало от риелтеров удалить статью, в которой содержалась некорректная рекламная информация, или подготовить опровержение по изложенным в ней фактам.

Карельские антимонопольщики обнаружили нарушение закона "О защите конкуренции" в действиях компании ООО "Регион", разместившей в популярном издании рекламную статью, в которой содержались некорректные заявления. Об этом информирует сайт ведомства.

Весной этого года организация опубликовала в одном из сетевых изданий республики рекламный текст "Как продать и приобрести квартиру без риска?". Внимание УФАС привлекли следующие утверждения из статьи: "Мы единственная специализированная компания в республике, которая занимается продажей квартир государству"; "Не нужно волноваться за то, кто купит ваше жилье и правильно ли оформлены документы. Потенциальный покупатель уже найден – это государство".

В УФАС пришли к выводу, что компания, продвигая свои услуги, некорректно сравнивает себя с конкурентами и вводит в заблуждение клиентов. Из опубликованных в тексте утверждений складывается впечатление, что только указанная компания занимается продажей квартир государству, а обратившись к ним, клиент якобы обязательно продаст свое жилье. Однако фактически компания не может гарантировать клиенту продажу его квартиры государству по ряду причин. При этом хозяин жилья может обращаться с этой целью и в другие аналогичные компании или самостоятельно пытаться продать недвижимость.

Карельское УФАС России выдало ООО «Регион» предупреждение о необходимости изъятия из публичного доступа статьи «Как продать или приобрести квартиру без риска?» либо размещения в том же сетевом издании опровержения.

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