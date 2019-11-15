В Карелии коммунальщики получили штраф от УФАС за работу по старому тарифу

Компания "Лоухский водоканал" привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции, передает антимонопольная служба.

ООО "Лоухский водоканал" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Дело было возбуждено по факту оказания "Лоухским водоканалом" услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в 2018 году в отсутствие установленного тарифа.

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