В Карелии коммунальщики получили штраф от УФАС за работу по старому тарифу

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Компания "Лоухский водоканал" привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции, передает антимонопольная служба.
ООО "Лоухский водоканал" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Дело было возбуждено по факту оказания "Лоухским водоканалом" услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в 2018 году в отсутствие установленного тарифа.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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