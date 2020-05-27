УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева

Владелец сети гипермаркетов ЦСК Евгений Михеев объяснил УФАС, почему в начале пандемии коронавируса в одном из магазинов дезинфицирующий гель для рук продавался по цене почти 10 тыс. рублей.

Объяснения бизнесмена приведены в материалах антимонопольного расследования, которое УФАС провело по многочисленным жалобам жителей Петрозаводска.

УФАС установило, что гель для рук на основе спирта с антибактериальным эффектом в емкости объемом 5 литров продавался за 9990 рублей. При этом сам магазин купил его за 2166 рублей. Такой же гель в емкости объемом 800 мл стоил в ЦСК 5490 рублей при закупочной цене 489 рублей.

Как это объяснил Михеев, и что решили в УФАС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".