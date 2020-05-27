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УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева

Новости. Общество
15:06, 28 Мая 2020
фото: КАРЕЛФОРНИЯ NEWS Вконтакте
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Владелец сети гипермаркетов ЦСК Евгений Михеев объяснил УФАС, почему в начале пандемии коронавируса в одном из магазинов дезинфицирующий гель для рук продавался по цене почти 10 тыс. рублей.

Объяснения бизнесмена приведены в материалах антимонопольного расследования, которое УФАС провело по многочисленным жалобам жителей Петрозаводска.

УФАС установило, что гель для рук на основе спирта с антибактериальным эффектом в емкости объемом 5 литров продавался за 9990 рублей.  При этом сам магазин купил его за 2166 рублей. Такой же гель в емкости объемом 800 мл стоил в ЦСК 5490 рублей при закупочной цене 489 рублей.

Как это объяснил Михеев, и что решили в УФАС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ангелина
2020-05-28 16:07:06
Какая удивительная вещь, и ведь, наверняка, стыд его не гложет
Shandor Kodayi
2020-05-28 15:16:31
Почитал, чуть не умер от смеха) Какие у нас доверчивые люди в УФАС работают, оказывается... Есть наверное катализатор для активизации подобного свойства у чиновников.
новый
2020-05-28 15:16:20
Нет у вас методов против Жени Михеева.
Гость
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