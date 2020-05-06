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Предприниматель из Петрозаводска предложил провести День Победы в тишине

Новости. Общество
11:55, 07 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev
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Бизнесмен считает, что вместо патриотических песен на балконах лучше прибраться на могилах и молча вспомнить погибших на войне.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев предложил провести День Победы в тишине, а вместо патриотических песен на балконах молча вспомнить всех погибших в Великой Отечественной войне.  

"Если кто-то серьезно в контексте праздника задумался о патриотизме, то, пожалуйста, сделайте что-нибудь полезное. Уберите двор, подъезд, могилу родных. Позвоните старикам хотя бы. От власти во имя патриотизма мы уже устали ждать хороших дорог и хорошего отношения к людям, но люди для начала должны начать уважать сами себя. Я предлагаю вместо песен с балконов почтить молчанием всех погибших на этой ужасной войне. Давайте сделаем вечер тишины. Это несложно и патриотично ", - написал Роман Гольцев на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил предприниматель, он сам с друзьями вытащил из карельского леса пять мешков мусора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-07 12:08:02
Торгашу штанами лишь бы отметиться.
User
2020-05-07 12:07:51
Поддерживаю предпринимателя! Отключу 9-го зомбоящик и бухну по тихому. :)
Zim
2020-05-07 12:04:39
Ну, а посмотреть как губернатор, прокурор республики, председатель ВС и другое начальство выступает с балконов? А может кто и президента, поющего на балконе сможет увидеть?
Андрей Дубенский
2020-05-07 12:04:36
Умный мужик. Нехрен орать-то, дурью маяться.
кир
2020-05-07 12:00:02
И этого не надо. Окурки вниз полетят. :)
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