Предприниматель из Петрозаводска предложил провести День Победы в тишине

Бизнесмен считает, что вместо патриотических песен на балконах лучше прибраться на могилах и молча вспомнить погибших на войне.

Известный петрозаводский предприниматель Роман Гольцев предложил провести День Победы в тишине, а вместо патриотических песен на балконах молча вспомнить всех погибших в Великой Отечественной войне.

"Если кто-то серьезно в контексте праздника задумался о патриотизме, то, пожалуйста, сделайте что-нибудь полезное. Уберите двор, подъезд, могилу родных. Позвоните старикам хотя бы. От власти во имя патриотизма мы уже устали ждать хороших дорог и хорошего отношения к людям, но люди для начала должны начать уважать сами себя. Я предлагаю вместо песен с балконов почтить молчанием всех погибших на этой ужасной войне. Давайте сделаем вечер тишины. Это несложно и патриотично ", - написал Роман Гольцев на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил предприниматель, он сам с друзьями вытащил из карельского леса пять мешков мусора.