Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"

Петрозаводчанин Роман Гольцев поделился в Сети своими наблюдениями о развитии бизнеса, который заменил ларьки.

"Я уже несколько раз писал о том, как победили ларьки, которые спаивали наших детей, а на их место поставили спортивные площадки и подростковые клубы. Нет, не поставили? Или поставили, но не спортклубы, а алкогольные магазины, которые торгуют мороженным и майонезом.

Я часто бываю рядом, потому что K&Б расположен по соседству с моими магазинами, и каждый раз одна и та же история: толпа подростков и дяденька купите пива.

Надо сказать, что полиция детей гоняет время от времени, но что полиция может сделать?

Не знаю, как вы, но я устал от лжи. О том, как помогают Малому бизнесу загнуться, только для того, чтобы на его место пришел бизнес крупный, который якобы проще контролировать. О том, как думают о здоровье населения. Заботятся о детях. Но в результате те же пустые бутылки, те же праздно слоняющиеся подростки, алкогольные магазины на каждом углу", - пишет Роман Гольцев на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее бизнесмен поделился своим прогнозом, что ждет страну и бизнес после эпидемии и очередного экономического кризиса.