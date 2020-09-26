Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница Карелии вместо миллиона получила на шоу в Москве предложение руки и сердца (ВИДЕО) 7
26.09.2020 15:39
Актриса Национального театра спела красивую колыбельную в фильме к 100-летию Карелии (ВИДЕО) 1
26.09.2020 16:45
ГИБДД Карелии прервала водителю "движ без правил"
26.09.2020 15:05
Родившейся в самолете девочке подарили пожизненный авиабилет
26.09.2020 20:40
Власти пообещали отремонтировать исторические здания в центре Петрозаводска 2
26.09.2020 15:17

Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"

Новости. Общество
09:17, 27 Сентября 2020
фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev
Загрузка...

Петрозаводчанин Роман Гольцев поделился в Сети своими наблюдениями о развитии бизнеса, который заменил ларьки.

"Я уже несколько раз писал о том, как победили ларьки, которые спаивали наших детей, а на их место поставили спортивные площадки и подростковые клубы. Нет, не поставили? Или поставили, но не спортклубы, а алкогольные магазины, которые торгуют мороженным и майонезом.

Я часто бываю рядом, потому что K&Б расположен по соседству с моими магазинами, и каждый раз одна и та же история: толпа подростков и дяденька купите пива.

Надо сказать, что полиция детей гоняет время от времени, но что полиция может сделать?

Не знаю, как вы, но я устал от лжи. О том, как помогают Малому бизнесу загнуться, только для того, чтобы на его место пришел бизнес крупный, который якобы проще контролировать. О том, как думают о здоровье населения. Заботятся о детях. Но в результате те же пустые бутылки, те же праздно слоняющиеся подростки, алкогольные магазины на каждом углу", - пишет Роман Гольцев на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее бизнесмен поделился своим прогнозом, что ждет страну и бизнес после эпидемии и очередного экономического кризиса.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-09-27 09:37:34
Смешно.
Красиво он сливает магазины "Красное Белое".
А школота во все времена и всегда просит купить им пиво.
И правильно написано: - "K&Б расположен по соседству с моими магазинами, и каждый раз одна и та же история: толпа подростков и дяденька купите пива".
Т.е. только К-Б не нарушает закон - не продает подросткам пиво - раз других случаев - у других магазинов - других фирм - ты Роман не видел.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
20.09.2020, 12:08
Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»