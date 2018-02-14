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Новости. Общество
15:29, 14 Февраля 2018

Предприниматель рассказал о "торговле" дипломами инженеров в Петрозаводске

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В Петрозаводске обнаружена компания, предлагающая клиентам платную услугу по получению дипломов инженеров после прохождения коротких курсов.

Бизнесмен Виктор Кретов выступил на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии и сообщил о том, что в Карелии действует организация, которая предлагает горожанам в кратчайший срок обзавестись дипломами инженеров. Услуга платная. Представители фирмы сами выходят на потенциальных клиентов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рита
2018-02-14 20:18:56
Страна 100 тысячных дураков.....смешно и горько...
Беня
2018-02-14 17:43:54
Вот так, за какие-то 100 тр мы переподготовим всех, кого уволят роботы и искусственный интеллект. :) Потом эти инженигеры таки угробят ИИ и все вернется на крУги своя, а 100*N т.р. окажутся в надежных руках. :)
циник
2018-02-14 16:52:16
Какая прелесть. Реформа образования в действии. Дебилы, мля.
Гость
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