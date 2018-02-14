Предприниматель рассказал о "торговле" дипломами инженеров в Петрозаводске

В Петрозаводске обнаружена компания, предлагающая клиентам платную услугу по получению дипломов инженеров после прохождения коротких курсов.

Бизнесмен Виктор Кретов выступил на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии и сообщил о том, что в Карелии действует организация, которая предлагает горожанам в кратчайший срок обзавестись дипломами инженеров. Услуга платная. Представители фирмы сами выходят на потенциальных клиентов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".