Предприниматель рассказал о "торговле" дипломами инженеров в Петрозаводске

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В Петрозаводске обнаружена компания, предлагающая клиентам платную услугу по получению дипломов инженеров после прохождения коротких курсов.
Бизнесмен Виктор Кретов выступил на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии и сообщил о том, что в Карелии действует организация, которая предлагает горожанам в кратчайший срок обзавестись дипломами инженеров. Услуга платная. Представители фирмы сами выходят на потенциальных клиентов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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