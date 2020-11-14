Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске

Хозяин "Газели", с которой торгуют молочными продуктами, самовольно захватил земельный участок на Кукковке.

Депутат Петросовета Галина Васильева борется с нелегальными торговцами на Кукковке. Ее внимание привлекла "Газель", с которой торгуют молоком, у дома 18 на улице Ровио.

Городской парламентарий обратилась в Управление МВД России по Петрозаводску. После проверки был составлен протокол об административном правонарушении "Самовольное занятие земельного участка".

Затем Галина Васильева направила обращение на имя главы города Ирины Мирошник с вопросом, как муниципалитет собирается решать вопрос о посягательстве на муниципальную собственность и защищать права на землю.

"Сегодня пришел ответ, из которого понятно, что индивидуальному предпринимателю выдано предостережение за установку нестационарного торгового объекта с требованием освободить не позднее 11.01.2021 г. самовольно занятую территорию", - пишет депутат на своей странице в "Вконакте".

Ранее в администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.