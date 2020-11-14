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14.11.2020 13:51

Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске

Новости. Общество
12:43, 15 Ноября 2020
фото: Галина Васильева/https://vk.com/id176257502
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Хозяин "Газели", с которой торгуют молочными продуктами, самовольно захватил земельный участок на Кукковке.

Депутат Петросовета Галина Васильева борется с нелегальными торговцами на Кукковке. Ее внимание привлекла "Газель", с которой торгуют молоком, у дома 18 на улице Ровио.

Городской парламентарий обратилась в Управление МВД России по Петрозаводску. После проверки был составлен протокол об административном правонарушении "Самовольное занятие земельного участка".

Затем Галина Васильева направила обращение на имя главы города Ирины Мирошник с вопросом, как муниципалитет собирается решать вопрос о посягательстве на муниципальную собственность и защищать права на землю.

"Сегодня пришел ответ, из которого понятно, что индивидуальному предпринимателю выдано предостережение за установку нестационарного торгового объекта с требованием освободить не позднее 11.01.2021 г. самовольно занятую территорию", - пишет депутат на своей странице в "Вконакте".

Ранее в администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.

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Комментарии

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кир
2020-11-15 13:19:24
Васильева годами ходила и не видела. Она там живет.
Андрей Дубенский
2020-11-15 13:02:10
О жестокие! Дали всего два месяца, чтобы завестись и укатить! (Интересно, сколько это стоит?)
Juniper59
2020-11-15 13:01:19
А вот почему мне кажется, что когда-то эта "ЛЯЛЯ", портрет которой на кабине, в сочетании с "вкусняшкой" образовывали знаменитую на всю страну рекламу навоза, а отнюдь не молока?
протестанутый
2020-11-15 12:50:09
В подобных случаях я всегда обращаюсь к депутатам слабуновой, рогалевичу и петеляевой :)
Гость
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