Власти Петрозаводска вновь вышли на охоту за нелегальными торговцами

В администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.
Администрация города продолжает рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
"В ходе очередного выезда осмотрены места стихийных рынков на Почтовой площади и территория, прилегающая к поликлинике №1 на Древлянке. Были выявлены административные правонарушения и составлены протоколы", - говорится в сообщении администрации Петрозаводска.
Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска обнаружили прилавки незаконных торговцев на Древлянке.
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