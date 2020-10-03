Власти Петрозаводска вновь вышли на охоту за нелегальными торговцами

В администрации Петрозаводска сообщили о проведении инспекций в местах несанкционированной торговли.

Администрация города продолжает рейды, направленные на пресечение несанкционированной торговли и приведение в надлежащее санитарное состояние территории Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

"В ходе очередного выезда осмотрены места стихийных рынков на Почтовой площади и территория, прилегающая к поликлинике №1 на Древлянке. Были выявлены административные правонарушения и составлены протоколы", - говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска обнаружили прилавки незаконных торговцев на Древлянке.