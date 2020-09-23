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Власти Петрозаводска обнаружили прилавки незаконных торговцев на Древлянке

Новости. Общество
13:20, 24 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Специалисты администрации Петрозаводска вместе с полицией провели очередные рейды по местам несанкционированной торговли, сообщили в мэрии города.

Факты незаконного предпринимательства были выявлены на улице Древлянка и проспекте Александра Невского. Составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация Петрозаводска вновь призывает жителей столицы Карелии не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли и приведению в надлежащее санитарное состояние территории города продолжатся.

Ранее мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске.

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Комментарии

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АК
2020-09-24 13:50:47
Может уже пора конфисковывать товары несанкционированной торговли?
Гость
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