Власти Петрозаводска обнаружили прилавки незаконных торговцев на Древлянке

Специалисты администрации Петрозаводска вместе с полицией провели очередные рейды по местам несанкционированной торговли, сообщили в мэрии города.

Факты незаконного предпринимательства были выявлены на улице Древлянка и проспекте Александра Невского. Составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация Петрозаводска вновь призывает жителей столицы Карелии не посещать места несанкционированной торговли. В таких точках реализуются товары без сопроводительной документации, подтверждающей их качество и происхождение. Кроме того, торговлю ведут физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также не имеющие санитарных книжек.

Рейды по пресечению нелегальной торговли и приведению в надлежащее санитарное состояние территории города продолжатся.

Ранее мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске.