Предпринимателей в Карелии, получающих финансовую помощь из бюджета, «кошмарят» проверками и лишают социальных пособий

Миллионы рублей, которые власти Карелии в последние годы направляют на поддержку малого и среднего бизнеса, порой, становятся причиной миллиона проблем для предпринимателей

Нашумевшая история с главой фермерского хозяйства Ираидой Шалак, которая получила от государства 15 млн рублей, потратила их на оборудование, а потом попала за решетку по обвинению в мошенничестве — только один из примеров, чем рискуют предприниматели, принимая подарки от государства. Причем, рискуют не «акулы» крупного бизнеса, а мелкие предприниматели, которые с трудом зарабатывают себе на жизнь.

В их числе вчерашние безработные, которые, не найдя работы, решили попытать счастья в бизнесе, поверив властям, что с помощью бюджетного стартового капитала они могут добиться успеха.

Подробнее читайте здесь.