Предприниматели из Петрозаводска пожаловались на ФКУ Упрдор "Кола" из-за сбоя в поставках груза

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения прав предпринимателей.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, предприниматели пожаловались на ФКУ Упрдор "Кола" из-за нарушения сроков выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей.



Установлено, что в январе-феврале 2020 года три предпринимателя обратились в учреждение с соответствующими заявлениями на выдачу разрешений, но таковые им были выданы не в течение 15 рабочих дней, а только в срок от 21 до 30 рабочих дней.



Из-за этого произошел сбой в доставке грузов.



Должностное лицо, допустившее нарушения, было привлечено к дисциплинарной ответственности.



