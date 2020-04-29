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Предприниматели из Петрозаводска пожаловались на ФКУ Упрдор "Кола" из-за сбоя в поставках груза

Новости. Общество
08:50, 30 Апреля 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения прав предпринимателей.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, предприниматели пожаловались на ФКУ Упрдор "Кола" из-за нарушения сроков выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей.

Установлено, что в январе-феврале 2020 года три предпринимателя обратились в учреждение с соответствующими заявлениями на выдачу разрешений, но таковые им были выданы не в течение 15 рабочих дней, а только в срок от 21 до 30 рабочих дней.

Из-за этого произошел сбой в доставке грузов.

Должностное лицо, допустившее нарушения, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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