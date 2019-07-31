Предприниматели Карелии стали реже жаловаться на контролеров, считают власти региона

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что региональные предприниматели стали реже жаловать уполномоченному по их правам на действия контрольно-надзорных органов.

"Согласно данным этого института (ред. – уполномоченный по правам предпринимателей), идет ежегодная тенденция уменьшения общего количества обращений, жалоб предпринимателей в республике Карелия на действия контрольно-надзорных органов при проведении проверок", - сообщил Родионов на заседании правительства региона.

Родионов привел статистику 2017-2018 г.г. Так, по данным правительства, в 2017 году количество жалоб уполномоченному на действия контрольно-надзорных органов составляло 16% от общего числа. В 2018 году – 12%.

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