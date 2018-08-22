Предприниматели Петрозаводска жалуются на отсутствие субсидий

Администрация карельской столицы готова обсуждать с предпринимателями целесообразность возобновления такой меры господдержки, как субсидии на создание бизнеса.

Об этом говорится в ответе администрации на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.

По ее словам, она получает от начинающих предпринимателей жалобы на то, что в 2018 году власти Петрозаводска прекратили выдачу субсидий на приобретение оборудования тем, кто только собирается начать бизнес. Эта мера финансовой поддержки действовала в предыдущие годы.

В адрес уполномоченного поступил ответ из администрации, которая сообщила, что вопрос предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного дела будет рассмотрен на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".