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Новости. Экономика
15:47, 22 Августа 2018

Предприниматели Петрозаводска жалуются на отсутствие субсидий

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Администрация карельской столицы готова обсуждать с предпринимателями целесообразность возобновления такой меры господдержки, как субсидии на создание бизнеса.

Об этом говорится в ответе администрации на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой.

По ее словам, она получает от начинающих предпринимателей жалобы на то, что в 2018 году власти Петрозаводска прекратили выдачу субсидий на приобретение оборудования тем, кто только собирается начать бизнес. Эта мера финансовой поддержки действовала в предыдущие годы.

В адрес уполномоченного поступил ответ из администрации, которая сообщила, что вопрос предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного дела будет рассмотрен на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Плейшнер
2018-08-22 16:02:31
А вот республиканской властью всем всё выдано ( недавно писали ) , в отличие от города .А может и не выдано , а может и не тем ?
Гость
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