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Предприниматели продолжают убирать уродливые вывески со зданий в Петрозаводске

Новости. Общество
16:00, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Власти Петрозаводска помимо ремонта освобождают фасады от рекламы и вывесок, которые уродуют здания.

По словам главы города Ирины Мирошник, из 48 домов, где планируется ремонт фасадов, на 15 объектах уже установлены леса.

"Помимо ремонта мы предварительно освобождаем фасады от рекламы, вывесок, которые уродуют наши красивые здания в неоклассическом стиле", – сказала Ирина Мирошник.

Напомним, новые требования к вывескам были установлены в прошлом году. Сначала городские власти проводили профилактическую работу с предпринимателями, направляя им информацию о выявленных несоответствиях. Затем чиновники начали возбуждать дела об административных правонарушениях. В 2020 году было составлено 114 протоколов. Но многие предприниматели вовремя отреагировали и заменили свои вывески.

"Когда мы начинали работать, в центральной части города насчитывалось около 800 вывесок, которые не соответствовали требованиям. На сегодняшний день около 500 вывесок уже заменено. Порядка 60 вывесок на проспекте Ленина, улице Куйбышева, проспекте Карла Маркса пока не соответствуют требованиям. Но большинство предпринимателей уже направили эскизы и готовы в ближайшее время все исправить", – рассказал начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Игорь Сергеев.

Подробнее о ремонте фасадов зданий в Петрозаводске читайте здесь.

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Комментарии

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2020-06-04 16:38:10
Давно пора. Продавцы штанов весь город своими портками увешали. Харчевники тоже не отстают.
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