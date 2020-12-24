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Предпринимателя из Карелии заставят возместить вред, причиненный почвам

Новости. Общество
18:40, 25 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Россельхознадзор пресек захламление плодородных почв в Карелии строительным мусором.

В 2019 году карельский МЧС передал в адрес управления Россельхознадзора по Карелии обращение главы Чалнинского сельского поселения о факте складирования строительного мусора на землях сельскохозяйственного назначения.

Россельхознадзор обследовал земельный участок, расположенный в Пряжинском районе, и выявил, что там разбросан строительный мусор. В северной части участка мусор зарыт под слоем глины. На части участка снят плодородный слой почвы. Общая площадь нарушения плодородных почв составила 1539 кв.м.

Россельхознадзор выявил, что индивидуальный предприниматель по договору субподряда выполнял работы по сносу аварийных многоквартирных домов. Обязанность по погрузке и вывозу строительных отходов также была возложена на предпринимателя. Он приобрел земельный участок сельхозназначения с целью временного размещения на нем строительного мусора. В результате захламления плодородного слоя почвы строительным мусором, глиной причинен вред почве как объекту окружающей среды.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв предприниматель оштрафован на 50 тыс. рублей.

В адрес предпринимателя была направлена претензия в добровольном порядке возместить вред, причиненный почвам, в срок до 1 декабря путем проведения рекультивации земель либо перечислить деньги в размере 769,5 тыс. рублей.

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